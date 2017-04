Spoiler

Dopo Edimburgo, le riprese disono pronte a spostarsi un’altra località del Regno Unito. Stando a The Tab , infatti, la produzione sarebbe arrivata nei pressi della cattedrale di Durham, nel Nord Est dell’Inghilterra.

Si tratta di un posto che i fan di Harry Potter conoscono bene visto che ha ospitato le riprese dei primi due film della saga negli anni 2000.

Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli se non che la cattedrale resterà chiusa al pubblico dal 4 al 6 maggio. È probabile, quindi, che le riprese si terranno in quei giorni.

Vi terremo aggiornati!

Qui di seguito potete ammirare un nuovo video dal set risalente a qualche giorno fa in Scozia con protagonisti Paul Bettany e Elizabeth Olsen. In questo articolo vi abbiamo proposto le foto.

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019 e le riprese partiranno ad agosto.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.