Il libro segue la storia di una giovane donna che viene assunta in una multinazionale di internet chiamata il Cerchio, un’azienda che punta a unificare social media, email, servizi bancari e shopping online per creare una nuova era di civiltà e trasparenza. La vicenda si evolve in un thriller che illustra i pericoli di vivere in un’era digitale dove i dati personali vengono raccolti e setacciati rendendo così la privacy obsoleta.

Alla regia del lungometraggio troviamo James Ponsoldt (The Spectacular Now). Ad affiancare la Watson e Tom Hans ci sono Karen Gillan e John Boyega (Star Wars: Il Risveglio della Forza).

L’uscita del film nelle sale italiane è prevista il 27 aprile 2017.