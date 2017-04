Ieri abbiamo pubblicato il rumour diffuso da ScreenJunkies secondo cuiavrebbe incontrato la Warner Bros. per discutere circa la regia di

Secondo Umberto Gonzalez di The Wrap, la questione non sarebbe attendibile, dato che il papà di Ritorno al Futuro avrebbe semplicemente partecipato a un meeting. Niente di più, niente di meno.

Not true. NOT in talks. He took a meeting and that is it. They’re still meeting with other directors. https://t.co/I6jcXsmcVa

— Umberto Gonzalez (@elmayimbe) 27 aprile 2017