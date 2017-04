Spoiler

Laura Haddock, conosciuta per il ruolo della madre di Star-Lord in Guardiani della Galassia, apparirà in Transformers: L’Ultimo Cavaliere, quinto film del franchise, nuovamente diretto da Michael Bay. Haddock interpreta Viviane Wembly, professoressa di letteratura a Oxford e figlia dell’astronomo Sir Edmund Burton, interpretato da Anthony Hopkins.

Discutendo del film, l’attrice ha avuto modo di parlare dell’affinità del regista con le scene pirotecniche:

I set di Michael sono spesso veri, voi potreste pensare che il 90% del film è realizzato grazie al green screen, ma non è così. Lui adora una bella esplosione, ne va matto, quindi se può davvero provocarne una in maniera del tutto sicura e priva di rischi sceglie quell’opzione. A volte [sul set] ti ritrovi in quello che sembra un vero e proprio campo di battaglia. È qualcosa che va a costruirti l’adrenalina in corpo. Vivi l’esperienza di cosa si prova quando qualcosa esplode proprio alle tue spalle. E tu corri per salvarti la vita.

L’attrice ha inoltre rivelato che Bay ha fatto costruire la replica di una porzione di Stonehenge, il celebrerrimo sito archeologico nello Witshire, in Inghilterra, per farla esplodere davanti alla macchina da presa.

Ha portato tutto il cast e la troupe a Stonehenge, e poi ne ha fatta costruire un’altra in modo da poterla far saltare in aria!

Le riprese sono partite a Detroit il 6 giugno 2016, e la produzione si è poi spostata in diverse location negli Stati Uniti e in giro per il mondo. Nel cast tornerà Mark Wahlberg nei panni di Cade Yaeger, in questo film sarà affiancato da Isabela Moner nei panni della protagonista femminile, Izabella, e da Jerrod Carmichael. Nel film tornerà anche Josh Duhamel, nei panni del Colonnello Lennox e Tyrese Gibson. Tra le new entry anche Anthony Hopkins, Santiago Cabrera e Liam Garrigan (C’Era una Volta).

A scrivere la sceneggiatura Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man) e Ken Nolan (Black Hawk Down); la produzione sarà ancora una volta a cura di Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy e Tom DeSanto.

L’uscita negli Stati Uniti è fissata per il 23 giugno 2017, il 22 in Italia.

Vi ricordiamo che la Paramount ha già fissato l’uscita di uno spin-off dedicato a Bumblebee per il 2018, e di Transformers 6 per il 2019.

