Con 775mila euro sabato,batte nettamente tutti gli altri film in classifica portandosi a un totale di 2.9 milioni di euro in cinque giorni. Il primo film, nello stesso tempo, aveva incassato 2.6 milioni di euro ma va considerato che si trattava del mese di ottobre e che non c’era di mezzo il 25 aprile. È comunque un ottimo risultato e con i dati di oggi e domani vedremo se il film Marvel, dopo l’esordio scoppiettante di martedì, chiuderà il weekend del primo maggio col botto.

Al secondo posto sabato troviamo Famiglia all’Improvviso, con 429mila euro e ben 3.3 milioni di euro: la commedia francese continua a stupire. Al terzo posto Baby Boss raccoglie 320mila euro e sale a 4.1 milioni complessivi. Segue la nuova uscita The Circle, con 300mila euro e quasi mezzo milione in tre giorni. Chiude la top-five Fast & Furious 8 con 293mila euro e un totale di 13.2 milioni di euro complessivi: si tratta del secondo migliore incasso della saga, e anche se non raggiungerà i 18 milioni del settimo film possiamo dire che questo ottavo episodio ha battuto tutti gli altri.

Posizione Film Nazione Distributore Incasso Totale 1 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2) USA walt disney s.m.p. italia € 775.334 € 2.956.360 2 FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – ISTRUZIONI NON INCLUSE (DEMAIN TOUT COMMENCE) FRA lucky red distrib. € 429.808 € 3.349.117 3 BABY BOSS (THE BOSS BABY) USA 20th century fox italia s.p.a. € 320.985 € 4.134.471 4 THE CIRCLE USA adler entertainment s.r.l. € 300.041 € 497.035 5 FAST & FURIOUS 8 (THE FATE OF THE FURIOUS) USA universal s.r.l. € 293.160 € 13.184.978 6 LA TENEREZZA ITA 01 distribution € 237.987 € 778.040 7 MOGLIE E MARITO ITA warner bros italia s.p.a. € 60.434 € 1.921.303 8 LASCIATI ANDARE ITA 01 distribution € 57.496 € 1.499.215 9 THE BYE BYE MAN USA koch media s.r.l. € 42.102 € 498.491 10 BOSTON – CACCIA ALL’UOMO (PATRIOTS DAY) USA 01 distribution € 40.226 € 500.131

Fonte: Cinetel