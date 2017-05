È un ruolo straordinario. Non abbiamo mai visto nulla di questo tizio prima d’ora, quindi iniziamo da zero. Non ci sono stati quattro Aquaman prima di me! E quindi a me è affidata la responsabilità di trovare il tono e il taglio giusto per questo personaggio.

Le riprese diinizieranno questa settimana in Australia, ma Jason Momoa ha già avuto modo di interpretare l’eroe ine soprattutto in, in uscita a novembre. L’attore hawaiano ha rilasciato una intervista arivelando di essere molto eccitato all’idea di tornare nei panni dell’atlantideo in un film tutto suo:

La sua versione di Arthur Curry rivelerà anche qualcosa del suo passato:

Questo ragazzo non si è mai sentito realmente accettato sulla terraferma. E non è mai stato accettato ad Atlantide. È una via di mezzo. Ma dentro di sè ha il meglio di entrambi i mondi. Semplicemente non sa come gestire i suoi poteri. Quindi la sua sarà una storia di formazione, un giovane uomo che diventa maturo, o un uomo che diventa re. Ha perso tantissime cose, e deve far fronte a queste perdite. È un emarginato.

Il film di James Wan uscirà negli Stati Uniti il 21 dicembre del 2018. Momoa interpreterà il re di Atlantide come in Batman V Superman: Dawn of Justice e in Justice League, mentre Amber Heard sarà Mera. Nel cast anche Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II.

Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941.