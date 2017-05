In attesa del ciclone(che finora ha raccolto 101.2 milioni di dollari nei mercati internazionali), èa vincere nuovamente il weekend negli Stati Uniti. La pellicola della Universal raccoglie 19.4 milioni di dollari, salendo a 192.7 milioni complessivi (in questi giorni dovrebbe superare i 200). Ma è all’estero, come vi dicevamo ieri sera, che il film si fa notare, con oltre 1.06 miliardi di dollari complessivi.

Apre a secondo posto negli USA How to be a Latin Lover: distribuito in soli 1.118 cinema, il film raccoglie 12 milioni di dollari ottenendo un’ottima media (oltre 10mila dollari) anche grazie all’ottima risposta del pubblico ispanico (a cui è rivolto) e realizza il miglior esordio di sempre per una pellicola della Pantelion.

Terza posizione per Baahubali 2: the Conclusion, pellicola indiana distribuita in soli 425 cinema e in grado di raccogliere ben 10.1 milioni di dollari, ottenendo una media stellare di oltre 23mila dollari per sala. Si tratta del miglior esordio di sempre per un film indiano negli Stati Uniti.

Risultato meno convincente per The Circle: il film di Europacorp e STX incassa 9.3 milioni di dollari, al di sotto delle aspettative (ne è costati 18).

Scende al quinto posto Baby Boss, con 9 milioni di dollari e quasi 150 milioni complessivi. Seguono La Bella e la Bestia (6.4 milioni di dollari, 480 complessivi), Going in Style (3.5 milioni di dollari, 37.3 complessivi), I Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta (3.3 milioni, 37.7 complessivi), Gifted (3.3 milioni, 15.8 complessivi) e Unforgettable (2.3 milioni, 8.8 complessivi).

Da notare al 14esimo posto Sleight, che debutta in 565 cinema e incassa 1.7 milioni di dollari: ne è costati solo 250mila.