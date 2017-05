EXCL: L’Eccezione alla Regola, BadTaste.it incontra Warren Beatty, Alden Ehrenreich e Matthew Broderick!

È uscito nei cinema italiani il 27 aprile scorso(Rules don’t Apply), che segna il ritorno alla regia e davanti alla macchina da presa di

Il nostro Assaf Mor ha incontrato il regista e protagonista del film a Los Angeles, assieme ad altri due membri del cast: Matthew Broderick e Alden Ehrenreich. A quest’ultimo non ha potuto non citare il suo ruolo come giovane Han Solo nello spin-off di Star Wars…

Potete vedere le interviste qui sotto, i sottotitoli si attivano premendo sul bottone in basso a destra del player:

Questa la sinossi ufficiale: