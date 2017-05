Durante il weekend Walt Disney World ha mostrato in anteprima a un gruppo di giornalisti, soprannominato “Avatarland”, l’area dedicata adche aprirà a fine mese dentro ad Animal Kindgom.

Nelle ultime ore InsideTheMagic ha pubblicato online diversi video che mostrano nel dettaglio le varie attrazioni, le corse, le ambientazioni bioluminescenti, le creature animate in CGI attraverso schermi e proiezioni e, soprattutto, gli incredibili Na’Vi animatronici, il cui realismo è davvero sorprendente.

Iniziamo proprio da “Na’vi River Journey“, il viaggio nel fiume dei Na’Vi nel mezzo della foresta pluviale di Pandora a bordo di barche. Lo sciamano animatronic sembra effettivamente vero:

Ecco invece un altro animatronic, un Na’Vi che galleggia nel fluido pronto per essere “collegato” a un umano, nel percorso della coda per Flight Of Passage. Alla fine del percorso, si sale a “cavallo” dei veicoli dell’attrazione, che simula il volo sopra a un Banshee in maniera – a quanto pare – molto immersiva (anche grazie all’uso di occhiali 3D).

Ecco invece un tour a piedi di altre location all’interno del parco, dalla valle di Mo’ara all’ambientazione “serale” del parco, completamente diversa da quella diurna grazie alla foresta bioluminescente, descritta come una “sinfonia visuale”:

L’apertura del parco è prevista per il 27 maggio.