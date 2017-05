Spider-Man: Homecoming – Tom Holland, Robert Downey Jr. e Jon Favreau insieme per delle “riprese segrete”

Mancano pochi mesi all’uscita di, ma a quanto pare nel bel mezzo della post-produzione il protagonistaassieme ae nientemeno che a(Happy Hogan) e sono tornati insieme per delle “riprese segrete”.

A definirle tali gli stessi interessati, il che lascia immaginare che potrebbe trattarsi di qualcosa di diverso delle tradizionali riprese aggiuntive (che si sono svolte il mese scorso): forse è stata girata una scena appositamente per la promozione del film, o una scena da aggiungere nei titoli di coda – non possiamo saperlo. Potrebbe anche trattarsi di uno shooting fotografico in occasione del National Superhero Day: vi terremo aggiornati se vi fossero ulteriori novità.

Iron Man Spiderman and Happy pic.twitter.com/1LCm3uouew — Jon Favreau (@Jon_Favreau) April 29, 2017

Even spiderman needs a coffee break 😂📸/hazosterfield A post shared by ✌️ (@tomholland2013) on Apr 30, 2017 at 10:27am PDT

Happy national superhero day. @robertdowneyjr @jonfavreau #spidermanhomecoming A post shared by ✌️ (@tomholland2013) on Apr 28, 2017 at 7:52pm PDT

Sono arrivate online anche delle immagini che raffigurano il produttore musicale DJ Khaled insieme a Stan Lee e Tom Holland: è possibile che si tratti dello stesso shooting.

With great power comes the key to success #SpiderManHomecoming pic.twitter.com/snK2VB2EYe — Geeks of Color (@GeeksOfColor) April 27, 2017

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!