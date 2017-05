Qualche giorno fa vi abbiamo parlati di come a Hollywood sia in atto una vera e propria guerra per i diritti divisto che il contratto della Sony per distribuire i film dell’agente 007 è terminato con SPECTRE, e così le due compagnie proprietarie del franchise – la MGM e la Eon Productions – hanno cominciato a vagliare una serie di nuove ipotesi

Indiewire pubblica ora un’interessante voce circa il venticinquesimo film della spia cinematografica più famosa.

Stando al sito, Michael Wilson e Barbara Broccoli di Eon Productions, insieme agli sceneggiatori Neal Purvis e Robert Wade, avrebbero praticamente terminato i lavori atti a trovare la giusta direzione creativa del lungometraggio e sarebbero intenzionati ad affidare la regia del tutto allo scozzese Paul McGuigan, noto per aver diretto film quali Gangster N°1, Slevin – Patto Criminale, il fallimentare Victor – La storia segreta del Dottor Frankenstein, nonché quattro episodi della serie di Sherlock prodotta dalla BBC e due puntate del Luke Cage targato Marvel/Netflix.

I boss della Eon avrebbero particolarmente apprezzato l’ultima fatica di McGuigan, l’ancora inedito Film Stars Don’t Lie in Liverpool.

Vi terremo aggiornati circa l’evolversi della faccenda, anche in merito al ritorno di Daniel Craig nei panni di 007…