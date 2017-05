Sono arrivate online le prime immagini dei set LEGO basati su, la pellicola di Zack Snyder in arrivo in autunno.

Come al solito, questi giochi potrebbero o meno suggerire alcune delle set piece del cinecomic, ma a prescindere dall’attendibilità o meno in tal senso, risultano essere utili per verificare l’aspetto del villain Steppenwolf che, a quanto pare, sarà differente da quello visto brevemente in una ben nota scena eliminata di Batman v Superman.

I set che trovate qua sotto sono tre e rispondono ai nomi di “Nightcrawler Tunnel Attack”, “Battle of Atlantis” e “Flying Fox Batmobile Airlift Attack”:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film, diretto da Zack Snyder, ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.