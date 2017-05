Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

SyFy ha pubblicato un nuovo dietro le quinte di, il film conin uscita a giugno che lancerà l’Universo Condiviso dei Mostri.

Si tratta di una featurette nuovamente dedicata a Sofia Boutella e al personaggio che interpreta nella pellicola di imminente uscita nei cinema di tutto il mondo.

Nel filmato, che trovate a seguire, vengono fornite ulteriori informazioni sulla dannazione eterna della Principessa Ahmanet e non solo. Possiamo infatti scorgere svariati concept art e scoprire alcuni dei look che la villain sfoggerà nel corso del lungometraggio.

Ecco anche uno spot inedito:

What powers will she unleash? #SheIsReal #TheMummy – in theaters June 9. pic.twitter.com/5iYO2JU3gZ

— #TheMummy (@themummy) 1 maggio 2017