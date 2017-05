A inizio febbraio avevamo avuto modo di dare un’occhiata ai “nuovi” Jaeger di, il sequel della pellicola diretta da Guillermo del Toro che avrà(lo showrunner di Daredevil) dietro la macchina da presa.

Adesso grazie a un fansite possiamo dare uno sguardo più accurato alla versione aggiornata di Gipsy Danger, ovvero Gipsy Avenger (anche se in realtà non è ancora chiaro se si tratterà di un nuovo robot o di un upgrade del precedente). Grazie alle foto dei progetti che trovate qua sotto, potrete constatare che in aggiunta alla variazione del design, questo Jaeger ha due turbine sul petto e non una, avrà a disposizione degli accorgimenti tattici che vanno ad aggiungersi ai già noti Chain Sword, Razzo Gomito te Airborne Launch System: un cannone al plasma potenziato in una mano e una Gravity Sling (fionda, ndr.) nell’altra.

Al fianco di John Boyega anche Scott Eastwood, Cailee Spaeny, Jing Tian e Levi Maeden.

La storia è stata sviluppata da Del Toro assieme allo sceneggiatore del primo film Travis Beacham: la sceneggiatura di questo sequel è stata scritta da Derek Connolly (Jurassic World). Della trama non sappiamo praticamente nulla se non che sarà ambientata alcuni anni dopo la fine del primo film: il mondo è stato liberato dai Kaiju e la guerra è finita, e a questo punto bisogna trovare cosa fare con la tecnologia Kaiju.

Alla produzione Del Toro assieme a Mary Parent e Thomas Tull & Jon Jashni della Legendary Pictures. L’uscita del film negli USA è fissata attualmente al 23 febbraio 2018.