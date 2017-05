In occasione dell’uscita in home video di, disponibile dal 19 aprile in DVD e Blu-Ray Disc, Universal Pictures Home Entertainment ci ha invitati a vivere una esperienza mozzafiato presso, il più grande simulatore di caduta libera al mondo che è stato appena inaugurato a Rho (Milano).

Si tratta di un impianto di skydiving indoor che si compone di un cilindro di cristallo alto 8 metri, con sei turbine potentissime in grado di sparare un flusso d’aria fino a 370 km/h. All’interno della camera di volo si plana e volteggia in aria a corpo libero; il tunnel verticale è il più grande al mondo ed è l’unico presente in Italia in grado di simulare una caduta libera da un aereo a quota 4.500 metri.

Il nostro Andrea Francesco si è dato disponibile per fare questa attività breve… ma intensa, e dopo una sessione con l’istruttore che ha illustrato le tecniche per svolgere al meglio l’impresa si è “tuffato”, nel (pur maldestro!) tentativo di replicare una scena di Passengers in cui i due protagonisti volteggiano nello spazio.

L’esperienza è stata documentata da una troupe… che ha filmato tutto e riassunto i tentativi in una clip! Potete vederla qui sotto: