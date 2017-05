Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Gli impegni stampa di Matt Reeves per, il film atteso nelle nostre sale il 13 luglio. L’intervista rilasciata dal filmmaker al Los Angeles Daily News è però diventata anche una ghiotta occasione per parlare del suo prossimo impegno, quello relativo al film solitario di

Reeves ha spiegato al giornale che:

È strano essere coinvolto i due dei franchise che, da bambino, mi piacevano di più. Ero ossessionato da Batman quando ero un ragazzino. Quello che mi affascina di lui è che non è un supereroe, è una persona, è un’anima tormentata che lotta con il proprio passato, cercando di trovare una strada in un mondo dove ci sono parecchie cose che non vanno e di riuscire a conciliare tutto questo. È un personaggio estremamente potente in tal senso, proprio come Cesare nei film del Pianeta delle Scimmie.