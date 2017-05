Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il conto alla rovescia per l’uscita del primo trailer della, prevista per domani, continua. Ecco quindi arrivare online due locandine del film di Nikolaj Arcel incentrate su protagonista (Roland Deschain, interpretato da Idris Elba) e antagonista (Randall Flagg, interpretato da Matthew McConaughey).

Inoltre, due video ci danno un assaggio dell’atteso trailer:

@idriselba I know this. Deal with it. #DarkTowerMovie pic.twitter.com/NdDw4qtD0w

— Matthew McConaughey (@McConaughey) May 2, 2017