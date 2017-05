Abbiamo decisamente una presenza forte, ma i nostri sono dei ruoli di supporto al cast principale. Sapete cosa intendo? Siamo lì per aiutarli a raccontare la fantastica storia di Infinity War.

Che ruolo avranno i Guardiani della Galassia in? Peter Quill e la sua brigata spaziale sono al momento nelle sale nel secondo film a loro dedicato, nuovamente diretto da, ma appariranno anche nella prossima avventura dei Vendicatori. In una delle su ultime interviste,ha avuto modo di accennare proprio alla presenza dei Guardiani nel nuovo Avengers, le cui riprese sono attualmente in corso. Come dichiarato da Pratt:

Per ulteriori dettagli circa il coinvolgimento dei Guardiani nel film dei fratelli Russo occorrerà probabilmente attendere ancora. È tuttavia plausibile pensare che, dato il vastissimo numero di personaggi che apparirà nel film, Star-Lord e il resto della banda abbiano effettivamente un ruolo di supporto, sullo sfondo di una storia corale particolarmente complessa. Ricordiamo che James Gunn, regista di entrambi i film sui Guardiani, è coinvolto come produttore nel film dei Russo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019 e le riprese partiranno ad agosto.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Fonte: CBM