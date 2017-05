In calce potete trovare un nuovo spot di, il nuovo, atteso film di, che non tornava dietro la macchina da presa per un lungometraggio da

Il promo è stato diffuso su Twitter dallo stesso Wright.

Hey! Check out this brand new TV spot for @BabyDriverMovie. Coming your way JUNE 28TH. #MozartInAGoKart pic.twitter.com/58IIcEB1cI — edgarwright (@edgarwright) 2 maggio 2017



Ecco la sinossi: