Ormai sappiamo che le star di Hollywood tendono a comunicare ai propri fan impegni lavorativi futuri in maniera talvolta sibillina, per non infrangere gli eventuali accordi di non divulgazione in essere con questa o quella major.

Il tutto può avvenire, a volte, con un tweet enigmatico o una foto misteriosa postata su Instagram.

Elementi che, fino all’eventuale annuncio di casting, rimangono relegati nei confini di quella terra nota come “rumourlandia”.

Ed è proprio in questa zona che collochiamo, allo stato attuale delle cose, l’immagine diffusa nelle ore scorse da Josh Gad su Twitter.

L’attore, visto recentemente in La Bella e la Bestia nonché sul palco della Star Wars Celebration dove ha condotto il panel di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ha condiviso su Twitter una foto di Oswald Chesterfield Cobblepot, meglio noto col nome di Pinguino. Che possa trattarsi di un’indizio circa il suo convolgimento in un qualche film dell’Universo Cinematografico della DC Comics?

Al momento non è possibile saperlo.

Ma nulla ci vieta di domandarvi “Vi piacerebbe vedere Josh Gad nei panni del celeberrimo villain DC?”.

