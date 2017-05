Logan – The Wolverine, ecco gli extra e i packshot delle edizioni home video!

È l’Hollywood Reporter a segnalare che, il cinecomic diinterpretato da, ha una data di uscita per il mercato home video americano.

La pellicola sarà disponibile in Blu-ray a partire dal 23 maggio. La divisione nazionale della 20Th Century Fox non ha ancora comunicato i dettagli della release italiana, per cui intanto andiamo alla scoperta degli extra presenti in quella, anzi in quelle statunitense.

I contenuti aggiuntivi ammontano a circa 90 minuti e sono così suddivisi:

Logan Noir: la versione in bianco e nero del film

Commento audio del regista James Mangold.

Scene eliminate con commento audio opzionale del regista (Blu-ray only)

Making Logan — documentario dal dietro le quinte (Blu-ray only)

Questi i packshot delle varie edizioni disponibili. La cover dell’esclusiva Best Buy è stata realizzata da Steve McNiven disegnatore della run di Vecchio Logan scritta da Mark Millar.

Esclusiva Wal-Mart:

Esclusiva Best Buy:

Esclusiva Target:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.