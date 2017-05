Secondo quanto riportato da Deadline (Hamilton) sarebbe entrato a far parte del cast di, parte dell’Universo Cinematografico del quale fanno già partedi Gareth Edwards edi Jordan Vogt-Roberts.

Del film, lo ricordiamo, fanno già parte Vera Farmiga, Millie Bobby Brown e Kyle Chandler. Non è ancora chiaro per quale ruolo l’attore sia in trattative. Alcune indiscrezioni lo vedrebbero tra i protagonisti del film.

Godzilla: King of Monsters uscirà il 22 maggio 2019 e farà parte, assieme a Kong: Skull Island, del Monsterverse, l’universo cinematografico dei mostri che culminerà in Godzilla vs. Kong, in arrivo nel 2020.

Il film sarà diretto da Michael Dougherty.