Ho avuto l’idea quando ero in Colorado. Volevo scrivere un libro molto vasto che avesse al suo interno un gran numero di creature mostruose. […] Pensai “Ci metterò più mostri possibile, un vampiro, un lupo mannaro, e anche la Mummia”. Ma poi ho pensato “ci dev’essere un mostro che possa racchiuderli tutti, qualcosa di orribile, grottesco, una creatura che non vorresti mai vedere”. Quindi ho pensato “cosa spaventa i bambini più di ogni altra cosa al mondo?” E la risposta fu “i clown”.

Pennywise, una delle manifestazioni dinel celebre romanzo di, è oggi una vera e propria icona della letteratura horror e non solo, anche grazie all’interpretazione dinella celebre miniserie del 1990. Nell’adattamento cinematografico in arrivo, diretto da, Pennywise avrà invece il volto di. Nel 2013, durante una conferenza ad Amburgo, King ha avuto modo di parlare delle fonti di ispirazione nel dare vita al mostro del romanzo. Come spiegato da King:

Quindi creai Pennywise il Clown. Poi quello che successe fu che la ABC venne da me con l’idea di realizzare una miniserie, con Tim Curry nei panni di Pennywise. Io pensai che fosse un’idea strana, ma funzionò bene, spaventò un’intera generazione e fece venire al pubblico paura dei clown, anche se un clown fa già paura di per sé.

Ripercorrendo i ricordi della sua infanzia, King ha poi raccontato:

Da piccolo andavo al circo e c’erano qualcosa come 12 uomini adulti che uscivano da una piccola macchinina. Avevano la faccia completamente dipinta di bianco, la bocca rossa come se fosse piena di sangue e urlavano in continuazione con gli occhi completamente spalancati. I bambini ne sono letteralmente terrorizzati, e gli adulti non fanno che dire loro “Non sono divertenti, Johnny?”. Ma Johnny risponderebbe “No, per niente! Portami via da qui! Questa gente è pazza!”. Perché comunque sono del tutto mostruosi, e i bambini ne hanno paura.

King, inoltre, ha raccontato che durante un tour promozionale per uno dei suoi libri si ritrovò in aereo accanto a un passeggero vestito da Ronald McDonald. Quando King gli chiese da dove venisse, la risposta fu “Da McDonald-land!”.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

