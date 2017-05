Vorrei rimanere all’interno del genere. Mentre stavo lavorando a Get Out ho sviluppato contemporaneamente anche altri quattro progetti che chiamo “social thriller”. Ognuno è incentrato su un differente demone umano; un mostro che in qualche modo si annida sotto il modo con il quale interagiamo l’uno con l’altro in qualità di esseri umani. Quindi spero al più presto di poter dirigere uno di questi social thriller. Non riguarderà una questione razziale ma qualcosa di diverso, ma sarà molto cinematografico e divertente. Per dare vita al mostro perfetto per un film horror dobbiamo cercare non più lontano del luogo che è dentro di noi. Non sarà esattamente un thriller psicologico, ma riguarderà la nostra umanità, che va progressivamente perdendosi.

Dopo il successo diha in programma di restare nel genere thriller-horror e ha già in mente alcuni progetti allo sviluppo dei quali ha lavorato in contemporanea al suo ultimo film. Come dichiarato dal regista:

Al momento, il regista ha già firmato un accordo preliminare con la universal per dirigere il suo prossimo film, ancora privo di un titolo ufficiale. Il budget di produzione dovrebbe essere intorno ai 25 milioni di dollari. Costato appena 5 milioni, Scappa – Get Out ne ha incassati oltre 194 a livello globale.

Fonte: Collider