Star Wars Day: abbiamo visto Rogue One in compagnia del BB-8 della Sphero

Mentre i nostrisi trovavano alladi Orlando, in redazione arrivavano due pacchi dal contenuto decisamente in linea con quello della manifestazione dedicata al franchise della Lucasfilm.

In uno c’era il Blu-ray di Rogue One: A Star Wars Story, mentre nell’altro l’ormai celebre BB-8 della Sphero e un Force Band.

L’occasione si è dimostrata quantomai appropriata perché, grazie al nuovo aggiornamento dell’App per smartphone e tablet con la quale è possibile comandare il piccolo droide, la funzione Watch With Me è stata arricchita con la modalità che consente di guardare lo spin-off di Guerre Stellari in compagnia del prodotto targato Sphero che reagirà agli eventi del film con movimenti e suoni. Inoltre, proprio grazie al già citato Force Band, il robottino potrà essere comandato anche con gesti che riproducono quelli fatti dagli Jedi nella saga di Star Wars, come, ad esempio, il noto Force Push.

Potete vedere il nostro video qua sotto, seguito dal comunicato stampa ufficiale diffuso dall’azienda di Boulder, Colorado:

Boulder, Colorado, USA – 11 aprile 2017. Sphero, azienda americana leader nel mondo del ‘connected toy’, aggiorna la app di BB-8 – mitico droide che interagisce con dispositivi mobili e il Force Band™ – con una nuova e coinvolgente funzionalità disponibile anche in italiano: Watch With Me.

Siete pronti a godervi le scene della ribellione di Rogue One: A Star Wars Story™ con BB-8 di Sphero al vostro fianco? La nuova funzione consentirà al vostro droide di reagire, esprimersi e adorare l’ultimo capolavoro della saga di Star Wars™ proprio come accadrà a voi…

Come funziona Watch With Me?

Posizionate BB-8 sulla sua postazione di ricarica, aprite la rispettiva app sul vostro smartphone o tablet, fate partire il DVD di Rogue One (disponibile anche in Italia!) e il gioco sarà fatto. Il cuore di questa feature si basa sulla stessa tecnologia usata per la funzione del comando vocale della app: BB-8 reagirà visibilmente agli eventi del film con animazioni e suoni (le reazioni udibili proverranno dalla stessa app).

Potrete scorrere in avanti il film, avviarlo in qualunque punto, oppure avviare l’applicazione durante la visione del film ed essa capirà a che punto della storia vi troverete. Dovrete soltanto collegarvi a BB-8 (come al solito), abilitare la funzione all’interno della app ed essa penserà a compiere il resto della ‘magia’. Vi sorprenderà vedere il piccolo droide ridere alle battute di K-2SO, esprimere felicità, ansia, curiosità e paura durante le scene del film, proprio come se fosse lì con voi a guardarlo… Ma di fatto sarà così!

Oltre alla lingua italiana, BB-8 di Sphero sarà disponibile anche in inglese, francese, giapponese, spagnolo e cinese. Cliccate sui seguenti link per ottenere altro materiale relativo a Sphero, Watch With Me e BB-8.

Chi è Sphero. Sphero ha iniziato la ‘connected play revolution’ nel 2010 con la creazione di qualcosa di diverso da qualsiasi altra cosa e “da quel momento non abbiamo mai smesso!”. Unisce la tecnologia robotica e digitale in coinvolgenti esperienze di intrattenimento che accendono la fantasia e sfidano le aspettative. Ottimizzate dai dati e alimentate dal divertimento, queste esperienze in continua evoluzione stanno cambiando il modo in cui il mondo pensa al gioco. www.sphero.com

STAR WARS e proprietà relative sono marchi di fabbrica e/o copyright, negli Stati Uniti e in altri paesi, di Lucasfilm Ltd. e/o suoi affiliati. © & TM Lucasfilm Ltd.