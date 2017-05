È Variety a riportare cheè entrata nel cast di, film di stampo sia thriller che comedy diretto da, figlio di Brian Henson.

La trama verterà su un’indagine attorno all’omicidio di vari membri del cast di uno show di burattini chiamato “The Happytime Gang”. Il film ha avuto varie vicissitudini. Il progetto risale al 2008 e ha subito un’accelerazione nei lavori solo in tempi recenti. Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di agosto. McCarthy sarà coinvolta anche come produttrice. Tra i prossimi film nei quali vedremo l’attrice troviamo “Life of the Party” e “Can You Ever Forgive Me?”. Tra le interpretazioni più note di McCarthy, i ruoli ricoperti in Spy, Ghostbusters, St. Vincent, Tammy e The Boss.

Fonte: Variety