, attrice vista nella serie televisiva della HBO Il Trono di Spade, è entrata a far parte del cast di, lo spin-off della serie di The Conjuring incentrato sulla presenza demoniaca con le fattezze di una suora già vista in The Conjuring – Il Caso Enfield.

Il film, diretto da Corin Hardy, arriverà il 13 luglio 2018.

Scritto da Gary Dauberman e James Wan, prodotto da Wan e da Peter Safran, The Nun sarà il secondo spin-off di The Conjuring dopo Annabelle, film per il quale è previsto un sequel in arrivo l’11 agosto del 2017. I vari film del franchise hanno incassato complessivamente circa 895 milioni di dollari.

Del cast fanno per ora parte Demián Bichir e Taissa Farmiga.

FONTE: ComicBook