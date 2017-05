Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson ha chiesto a J.J. Abrams una modifica a Il Risveglio della Forza

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Sì, il grosso favore che ho chiesto è stato se R2 potesse andare con Rey, mentre BB-8 sarebbe rimasto con la Resistenza. Originariamente era BB-8 a seguire Rey da Luke, che in qualche modo ha senso ai fini della storia. Però ho chiesto “Non è che per caso potresti invertire i droidi?”

Intervistato da Entertainment Weekly,, regista diha svelato di aver chiesto aun favore relativo al finale di. Secondo quanto rivelato dal regista, originariamente era BB-8 a seguire Rey sulla misteriosa isola sulla quale si è rifugiato Luke. Nel film, vediamo invece R2-D2 accompagnare Rey verso l’incontro con il grande Jedi. Come svelato da Johnson:

Abrams ha acconsentito alla richiesta di Johnson, e nel finale de Il Risveglio della Forza vediamo R2-D2 accompagnare Rey sull’isola nella quale la giovane trova Luke.

Parlando de Gli Ultimi Jedi, Johnson ha poi raccontato del lavoro sull’incipit del film:

Capire dove si trovasse in quel momento la mente di Luke è stata la prima cosa che mi sono chiesto scrivendo il film. Dovevo indagare e partorire qualcosa che avesse senso. Perché Luke si è ritirato su quest’isola? Questo è stato il punto di partenza, ed è questo che esplorerà il film. Ci dev’essere una buona ragione che ha senso sia per lui che, in qualche modo, anche per noi.