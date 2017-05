Terzetti di attrici d’eccezione per, diretto da: nel cast sono appena entrate. Holderman firma anche lo script, co-redatto con Erin Simms.

A produrre il film saranno Andrew Duncan per la June Pictures e Alex Saks. La vicenda è ambientata in California e tratta di quattro amiche che, passati i 60 anni, cambieranno le loro vite dopo aver letto 50 Sfumature di Grigio durante le consuete riunioni del loro club letterario.

Keaton sarà anche nella commedia romantica Hampstead, con Brendan Gleeson, e in Divanation con Bette Midler e Goldie Hawn. Fonda ha da poco terminato le riprese di Our Souls at Night, con Robert Redford. Bergen sarà presto in Home Again con Reese Witherspoon e Michael Sheen.

