Sono ben 56 i milioni di dollari raccolti danegli Stati Uniti nel primo giorno di sfruttamento, cioè venerdì. La cifra include i 17 milioni di dollari incassati alle anteprime di giovedì sera ed è più alta di quasi il 50% rispetto ai 37.8 milioni incassati dal primo film nel giorno d’esordio. Era agosto del 2014, un periodo dell’anno molto diverso da questo (e le scuole erano chiuse), peraltro quel film veniva considerato quasi un prodotto originale essendo basato su un fumetto meno noto di tanti altri fumetti Marvel. Sono passati tre anni, e il successo del primo film si fa notare: le proiezioni attuali parlano di un weekend intorno ai 140 milioni di dollari negli USA, qualcosa di paragonabile ai grandi blockbuster estivi o a quanto raccolto daweekend d’esordio qualche mese fa.

Seguiremo i risultati del film da vicino, anche perché è l’unica release di rilievo in un weekend altrimenti privo di grandi novità. Per fare un confronto, la seconda posizione nella classifica di venerdì è ricoperta da Fast & Furious 8, che incassa 2.2 milioni di dollari (e supera il traguardo dei 200 milioni complessivi negli USA). Terza posizione per The Boss Baby, con 1.3 milioni di dollari e 151 milioni complessivi.