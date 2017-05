Quando tre anni faarrivò nelle sale americane, c’era molta incertezza su come sarebbe stato accolto dal pubblico: basato su un fumetto non particolarmente popolare, il film diveniva proposto più come una space opera dal taglio fortemente fantascientifico che come un cinecomic della Marvel, essendo sostanzialmente scollegato dal franchise.

Con 94 milioni di dollari, il film infranse il record per il miglior weekend d’esordio ad agosto (record superato l’anno scorso da Suicide Squad), e divenne un vero e proprio fenomeno raccogliendo 333 milioni complessivi negli USA e oltre 770 milioni in tutto il mondo.

Era praticamente scontato che, anche grazie alla “promozione” a un periodo dell’anno più affine ai grandi successi Marvel (il lancio a fine aprile nel mondo e inizio maggio negli USA è ormai una tradizione), il sequel avrebbe ottenuto un successo ancor più straordinario, e così è stato. Dopo il debutto alle anteprime di giovedì sera con 17 milioni di dollari, Guardiani della Galassia Vol. 2 ha incassato ben 145 milioni di dollari nei 4.347 cinema nordamericani in cui è stato distribuito, ottenendo una media di oltre 33mila dollari per sala. Il risultato è più del 50% superiore rispetto al primo film, e dopo La Bella e la Bestia è il secondo miglior debutto del 2017. Forte di una accoglienza molto positiva da parte della critica e di un CinemaScore A, non c’è dubbio che il film continuerà a dare soddisfazioni nelle prossime settimane.

Nel frattempo continua anche il successo fuori dagli USA, dove la pellicola è uscita a fine aprile: 283 i milioni incassati finora (di cui 124 qusto weekend), per un totale nel mondo di 428 milioni di dollari in 13 giorni. Siamo a maggio, e la Disney ha già superato i 2.2 miliardi di dollari in incassi globali per questo 2017.

BoxOfficeMojo segnala che circa il 41% degli incassi del film nel weekend sono stati generati nelle sale 3D: andiamo da un incredibile 99% in Cina al 90% in Olanda, 80% in Germania, 76% in Brasile. 25 milioni sono stati raccolti nei cinema IMAX: il film rappresenta la più ampia distribuzione di sempre per il circuito, essendo uscito in 1088 sale IMAX in giro per il mondo.

Scende al secondo posto, negli USA, Fast & Furious 8: dopo tre settimane il film incassa altri 8.5 milioni di dollari e sale a 207.1 milioni di dollari complessivi. Aggiunti ai 951.2 milioni incassati fuori dagli USA, il blockbuster ha superato gli 1.16 miliardi di dollari complessivi, il secondo miglior risultato della saga.

Risale al terzo posto Baby Boss: il film d’animazione della DreamWorks si conferma un successo con 6.2 milioni di dollari e un totale di 156.7 milioni in sei settimane, per un totale di 435 milioni in tutto il mondo.

Al quarto posto troviamo How to be a Latin Lover, con 5.3 milioni di dollari e un totale di 20.6 milioni in due weekend, seguito da La Bella e la Bestia con quasi 5 milioni di dollari e 487 milioni complessivi (1.18 miliardi nel mondo). Seguono The Circle (4 milioni, 15.7 milioni complessivi), Baahubali 2: the Conclusion (3.2 milioni, 16.1 milioni complessivi), Gifted (2 milioni, 19.2 milioni complessivi), Going in Style (1.9 milioni, 40.6 milioni complessivi) e I Puffi (1.8 milioni, 40.5 milioni complessivi).