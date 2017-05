Dopo l intervista a Billy Crudup , proseguiamo oggi con la nostra coverage dall’attività stampa di, l’ultima fatica di Ridley Scott dall’11 maggio al cinema.

A seguire, in attesa del resto dell’intervista SPOILER che pubblicheremo dopo l’uscita del film, potete guardare un estratto dalla nostra chiacchierata con Michael Fassbender, che nel film interpreta il doppio ruolo di David e Walter.

Con l’attore abbiamo parlato della possibilità che il suo androide compaia in altri film del franchise, del prologo con Noomi Rapace (una sequenza che non appartiene al film e girata da aspiranti registi) e dell’imponenza dei set fatti costruire da Scott – un dato da non sottovalutare nell’epoca del green screen.

La sinossi ufficiale di Alien Covenant:

Ridley Scott ritorna nell’universo da lui creato in Alien con Alien: Covenant, il secondo capitolo della trilogia prequel iniziata con Prometheus e che si collegherà direttamente all’opera di fantascienza del 1979. Diretta verso un pianeta remoto ai confini estremi della galassia, la ciurma della navicella Covenant scopre un presunto paradiso inesplorato che in realtà è un mondo oscuro e pericoloso. L’unico abitante è il “sintetico” David (Michael Fassbender), sopravvissuto della fallimentare spedizione Prometheus.

Nel cast Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England e Benjamin Rigby. Le riprese del film sono iniziate ad aprile 2016 e si sono svolte in Australia e Nuova Zelanda. La sceneggiatura è di Jack Paglen e Michael Green. L’uscita è prevista per il 19 maggio negli USA e l’11 maggio in Italia.