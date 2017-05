Vado alla ricerca di una connessione personale con i film che faccio, cosa che spesso non è immediatamente ovvia.[…] Per un film come The Wall potreste dire “Che connessione c’è tra quei due soldati e un regista di New York?”. Ma The Wall è incentrato sulla perseveranza e sull’andare avanti sempre e comunque, ed è qualcosa che è molto vicino alla mia esperienza. Magari non nella guerra, ma in altri aspetti della vita. Con Gambit, non sono mai riuscito a trovare questa via personale che mi connettesse al film. A volte accade, a volte no!