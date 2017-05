In occasione degli MTV Movie Awards la 20th Century Fox ha trasmesso stanotte un primo backstage dell’ultimo episodio della saga di, intitolato, in arrivo a febbraio 2018.

Il film, lo ricorderete, ha subito un forte ritardo a causa di un incidente sul set che ha coinvolto il protagonista Dylan O’Brien: le riprese sono riiniziate alcune settimane fa. In questo backstage vediamo diversi momenti dietro le quinte, e il set della WICKED (l’organizzazione che nella versione italiana dei libri di chiama C.A.T.T.I.V.O.). Scopriamo inoltre che il film sarà sostanzialmente una “missione di salvataggio”, oltre a vedere i protagonisti in azione:

Let @dylanobrien guide you through a first look at Maze Runner: The Death Cure, exclusively for the #MTVAwards tonight at 8/7c! 💥 pic.twitter.com/2mq5ACP2zP

— MTV (@MTV) May 7, 2017