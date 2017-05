Spoiler

È stato lo stessoa rivelare un dettaglio diabbastanza spiazzante.

Se avete già visto il film, sapete che la pellicola di James Gunn si apre con una scena ambientata nel 1980 in cui vediamo il personaggio interpretato dall’attore, Ego, insieme alla madre di Peter Quill. I due se ne vanno in giro in macchina per le strade del Missouri prima di fermarsi per una sosta alquanto “peculiare”.

Ebbene, Russell ha spiegato che l’effetto del ringiovanimento è stato ottenuto, in gran parte, grazie all’impiego di make up con un utilizzo quasi marginale del ritocco digitale.

Ho un personale e straordinario addetto al make-up con cui ho fatto ben 28 film [Dennis Ledger, con cui lavora dai tempi di Tango & Cash, ndr.]. Per il 90% si tratta di lavoro fatto da lui grazie alla consapevolezza che ha in materia di trucco, impiegando gli “stratagemmi” che conosce in materia. Non hanno usato tanto il computer. È fantastico quello che può fare e quello che possiamo ottenere con una parrucca. Poi alleggerisci la tua voce e impieghi la tua fisicità per recitare, recitare in versione “giovane”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2:

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

Il film è uscito il 25 aprile 2017 in Italia, il 5 maggio negli USA.