Nelle foto possiamo vedere Tom Cruise, Henry Cavill e Vanessa Kirby. Cavill, secondo alcuni rumour, dovrebbe interpretare il villain del film, ma, a giudicare dalla situazione in cui lo vediamo ritratto insieme al protagonista del franchise, sembrerebbe che almeno in questo frangente “automobilistico” farà squadra con l’agente Ethan Hunt (cosa che comunque non esclude la possibilità delle voci citate in apertura).

La new entry Vanessa Kirby è colta invece in atteggiamenti alquanto “romantici” insieme a Tom Cruise.

Nel cast del sesto capitolo di Mission: Impossible torneranno, insieme a Tom Cruise, anche Simon Pegg, Jeremy Renner e Rebecca Ferguson. Alla regia del film torna Christopher McQuarrie (già regista di Mission: Impossible – Rogue Nation, Jack Reacher – La Prova Decisiva e premio Oscar per la sceneggiatura de I Soliti Sospetti di Bryan Singer).

L’uscita di Mission Impossible 6 è attualmente prevista per il 27 luglio del 2018.