Star Wars: Tommy Wiseau incontra Luke Skywalker e gli altri personaggi di Guerre Stellari in un video mash-up!

A margine dello, il canale YouTube norvegese noto come PistolShrimps ha confezionato una sagace parodia starwarsiana in cui il protagonista assoluto è…, il regista, sceneggiatore e produttore di The Room (2003).

Il film considerato “così brutto da essere bello” è divenuto un culto della cultura pop più virata verso il trash e, come noto, James Franco ha realizzato un lungometraggio da The Disaster Artist: My Life Inside The Room, il libro che narra la genesi dell’opera di Wiseau. La pellicola di James Franco, un paio di mesi fa, è stata accolta in maniera estremamente positiva al SXSW Festival. Se, come noi, siete “estimatori” dell’opera di Wiseau sarete in trepidante attesa tanto del trailer quanto di notizie sulla release.

Torniamo ora a PistolShrimps e alla sua creazione, che trovate più in basso. Tutto prende le mosse da uno dei momenti più densi di significato di The Room: quello in cui Johnny (Wiseau) parla, sul tetto di un edificio, con il suo migliore amico Mark (Greg Sestero).

Considerato che colui che interpreta Luke Skywalker di nome fa proprio Mark… il resto vien da sé.

