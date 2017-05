Durante il junket dia cui anche noi di BadTaste abbiamo avuto modo di partecipare (trovate il riepilogo delle nostre interviste al regista e al cast del film più in basso),ha avuto modo di parlare insieme a IGN.Uk delle riprese del sequel della pellicola nonché del progetto ormai abortito di un Alien diretto da Neill Blomkamp.

Sul prossimo tassello del franchise spiega:

Stiamo scrivendo il sequel proprio ora. Mi metterò dietro la macchina da presa entro i prossimi 14 mesi.

Quanto al film del regista di District 9:

Volevano fare Alien, errr, Awakening con Neill Blomkamp. Ho detto “benissimo”. Io sarei stato il produttore e se avessi potuto lo avrei fatto. Salvo che poi mi sono domandato “Che senso ha avere entrambi questi Alien? Quello di Blomkamp e quello di Scott?”. È come spararsi al pollice, non ha senso. Ma poi la Fox ha deciso di non proseguire per questa strada e per ciò mi sono trattenuto.

La sinossi ufficiale di Alien Covenant:

Ridley Scott ritorna nell’universo da lui creato in Alien con Alien: Covenant, il secondo capitolo della trilogia prequel iniziata con Prometheus e che si collegherà direttamente all’opera di fantascienza del 1979. Diretta verso un pianeta remoto ai confini estremi della galassia, la ciurma della navicella Covenant scopre un presunto paradiso inesplorato che in realtà è un mondo oscuro e pericoloso. L’unico abitante è il “sintetico” David (Michael Fassbender), sopravvissuto della fallimentare spedizione Prometheus.

Nel cast Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England e Benjamin Rigby. Le riprese del film sono iniziate ad aprile 2016 e si sono svolte in Australia e Nuova Zelanda. La sceneggiatura è di Jack Paglen e Michael Green. L’uscita è prevista per il 19 maggio negli USA e l’11 maggio in Italia.