già autore del romanzo The Martian dal quale è stato tratto

La vicenda sarà ambientata nel prossimo futuro, su una cittadina costruita sulla luna. Protagonista è la criminale Jazz Bashara che, in un contesto urbano fatto di ricchi turisti della terra ed eccentrici miliardari, si ritroverà al centro di un potenziale colpo grosso, con in palio una ricompensa al di sopra di ogni aspettativa. Tuttavia, scoprirà che la posta in gioco riguarderà la sopravvivenza della stessa Artemis, e che i rischi sono molto più alti di quanto non si possa immaginare.

A produrre il film saranno Simon Kinberg e Aditya Sood. Entusiaste le prime parole di Weir:

Sono molto emozionato per quanto riguarda Artemis. Mi sono dedicato a quell’approccio alla scienza che amo, ma questa volta con una trama più complessa e più orientata al personaggio del libro. È stata una fatica, ma credo sia venuto fuori un buon lavoro. Spero che anche i lettori saranno d’accordo!

