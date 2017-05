Quando venne annunciato che Cable e Domino sarebbero apparsi nel sequel di, molti fan hanno alimentato varie speculazioni circa la possibilità che il film sia progettato per accompagnare il pubblico verso il progetto dedicato alla

Secondo nuovi rumour diffusi da ComicBook.com, c’è la possibilità che nella scena dopo i titoli di coda di Deadpool 2 appaiano Sunspot, Feral e Shatterstar. È ComicBookMovie.com, tuttavia, a esprimere dei dubbi circa la validità dei report. Sunspot è meglio conosciuto come un membro dei Nuovi Mutanti, e potrebbe invece apparire nell’adattamento cinematografico di Josh Boone. Il dubbio principale sollevato da CBM è che Roberto da Costa possa essere utilizzato in entrambi i progetti, per quanto non sia da escludere a priori che in entrambi i casi venga utilizzato lo stesso attore. Al momento, è bene prendere gli ultimi rumour con sale in zucca e attendere eventuali informazioni più precise.

Fonti: CB, CBM