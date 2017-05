Non sarà Hanway, come precedentemente annunciato da Variety , a vendere nel mondo il nuovo film diintitolatoLa sales company britannica aveva già vendutoe, sembrava, dovesse continuare ad essere il rappresentante mondiale per. Invece è arrivata oggi notizia che il vero seller persarà Rai Com, ovvero la concessionaria di vendite di Rai.

Il film è una coproduzione italo-francese a cui prendono parte Archimede (casa di produzione dello stesso Garrone) e Le Pacte con Rai Cinema. La storia, come ampiamente annunciato, è quella del canaro della Magliana, ovvero uno dei fatti di cronaca più efferati della storia italiana che, nel 1988, ha visto protagonisti il criminale Giancarlo Ricci e il toelettatore di cani Pietro De Negri. Il secondo, vessato e umiliato costantemente dal primo, dopo avergli proposto di rapinare una terza persona attirandola nel suo lavaggio cani e assalendola di nascosto, ha convinto il primo a nascondersi in una gabbia per cani. Chiuso lì dentro in realtà Ricci è stato torturato per giorni, mutilato, massacrato, evirato ma sempre tenuto in vita fino a che a morte avvenuta il suo cranio aperto è stato lavato con lo shampoo per cani.

Le riprese del film partiranno ad Agosto e per realizzare questo progetto Matteo Garrone ha rinviato le riprese del già annunciato Pinocchio con Toni Servillo.