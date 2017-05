Spoiler

Attenzione: contiene spoiler su Guardiani della Galassia Vol. 2

In una delle ben cinque scene durante i titoli di coda di Guardiani della Galassia Vol. 2 vediamo Ayesha dare nome “Adam” a un nuovo arrivato nell’UCM. In una delle sue ultime interviste, Kevin Feige ha avuto modo di descrivere come e quando la breve sequenza è stata concepita:

L’idea per lo spezzone con Ayesha che cita Adam Warlock ci è venuta alla fine della produzione, quasi all’inizio della post-produzione, e l’abbiamo inserita per darle una sorta di uscita dal film e per solidificare il suo scopo. Alla prima del film, quando viene citato “Adam” alcuni si sono chiesti chi fosse, mentre altri sapevano perfettamente di chi stessimo parlando!

Alla domanda se Adam Warlock sia stato citato per anticipare una sua eventuale presenza in Avengers: Infinity War, Feige è stato del tutto diretto:

Adam non sarà in Infinity War e quella scena non è per Infinity War.

Come confermato sia da Feige che da Gunn, Adam Warlock sarà presente in Guardiani della Galassia Vol. 3, nuovamente diretto da Gunn. Resta da vedere, al netto delle molte speculazioni, come si collocherà il personaggio all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel, quali sfaccettature gli verranno date e quanto sarà fedele (o meno) al materiale originario contenuto nei fumetti.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonti: SR (1), (2), SF