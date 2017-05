Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Ha destato parecchio scalpore ieri la notizia dell’arrivo di un reboot di Hellboy che verrà diretto da Neil Marshall (The Descent, Game of Thrones) e interpretato da David Harbour (Stranger Things) nei panni di Hellboy.

Al momento il progetto si intitola Hellboy: Rise of the Blood Queen, ed è stato scritto da Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola stesso (trovate maggiori dettagli in questo articolo).

In un’intervista a Silverscreenbeat Cosby ha avuto modo di parlare del film, senza scendere chiaramente troppo nel dettaglio:

Circa la storia del film non posso chiaramente rivelare aspetti troppo specifici, al momento manteniamo il più stretto riserbo, ma posso dire che avrà un taglio più dark, macabro. Neil mi ha detto fin dal principio che voleva camminare sul filo del rasoio per fare qualcosa che sia in grado di collocarsi a metà fra l’horror e il cinecomic. Si è trattato di musica per le mie orecchie perché era proprio quello che mi ero prefisso di fare con lo script nonché quello che Mignola fa con le sue opere. In tutta onestà, posso dire che ognuno di noi ha lavorato giorno e notte per portare sul grande schermo la magia di Mike Mignola. Lo script è pronto, ma il lavoro non finisce mai, mano a mano che ci avviciniamo alla realizzazione del progetto che cerchiamo di rendere sempre il migliore possibile.