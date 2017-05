Credo che la gente rimarrà sorpresa da quanto il film sia guidato da un personaggio e da quanto intima sia la vicenda di Justice League Dark. […] Abbiamo trovato un modo di rendere il tutto molto personale, è quello il mio obiettivo. [Anche] The Wall è incentrato su un personaggio. Mi piace piazzare la gente in situazioni folli. Per quanto riguarda John Constaintine, abbiamo una vicenda che all’interno di Justice League Dark lo rende molto umano.

, dopo essere uscito dal progetto di Gambit, rimane coinvolto nei lavori di. Il film non ha ancora una data di uscita, ma sembra che Liman stia stabilendo alcuni elementi chiave che potrebbero accelerarne non poco la messa in cantiere. Intervistato da CinemaBlend, il regista ha avuto modo di condividere alcuni pensieri sul progetto e sull’approccio che sta pensando di adottare:

Liman ha inoltre accennato all’influenza di alcuni horror del passato:

Adoro alcuni vecchi film horror, da L’Esorcista a Carrie. Un po’ come ho fatto con The Bourne Identity, sono tornato indietro alla paranoia degli anni 70. Ci sono elementi da pescare da chi è venuto prima di me. Anche Simon Kinberg, che è mio caro amico, con Deadpool ha davvero spianato la strada. Avrò comunque un approccio che sarà diverso da qualsiasi altra cosa là fuori. Alla fine, faccio film che sono incentrati su un personaggio.

