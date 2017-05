L’attrice grecaè stata trovata senza vita nel suo appartamento ad Atene l’8 maggio. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, anche se secondo alcuni rapporti la donna soffriva da tempo di una grave depressione.

Nella sua breve carriera Mary ha preso parte a film come Dogtooth, diretto da Yorgos Lanthimos (The Lobster) e in The Fruit Trees Of Athens (2010).

FONTE: ScreenDaily