Spoiler

Attenzione: contiene possibili spoiler

Chris Hemsworth è attualmente in Gran Bretagna per girare alcune sequenze di Avengers: Infinity War. L’attore, nel film dei fratelli Russo, dovrebbe apparire in alcune scene in compagnia di Rocket Raccoon, uno dei Guardiani della Galassia. Hemsworth è infatti stato avvisato accanto alla controfigura del geniale procione dei film di James Gunn.

Tuttavia, secondo alcune speculazioni dell’ultim’ora, tali sequenze potrebbero non essere ambientate sulla Terra. Può darsi, in effetti, che nella prossima avventura dei Vendicatori i Guardiani non facciano visita al pianeta natale di Star-Lord. Di recente, The Sunderland Echo ha riportato che Anthony e Joe Russo starebbero girando varie sequenze nella Cattedrale di Durham, ma la destinazione e lo scopo di tali scene resta ignota: c’è la possibilità che il materiale girato nella Cattedrale possa essere utilizzato per più sequenze, separate le une dalle altre, anziché per un’unica scena. Eventualità comunque da prendere con le pinze: al momento, non resta che attendere informazioni più dettagliate.

Nel frattempo, è stata diffusa una nuova immagine dal set che mostra il logo del film:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati senza soluzione di continuità in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Fonti: SundelandEcho, CBM