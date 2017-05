In questi giorni si è discusso, anche in maniera abbastanza animata, dell’arrivo del reboot diche è stato svelato dallo stesso Mike Mignola.

La pellicola verrà diretta da Neil Marshall (The Descent, Game of Thrones) e interpretata da David Harbour (Stranger Things) nei panni di Hellboy.

Al momento il progetto si intitola Hellboy: Rise of the Blood Queen, ed è stato scritto da Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola stesso (trovate maggiori dettagli in questo articolo e in questo).

Molti fan di Guillermo del Toro, ancora speranzosi verso un ipotetico terzo episodio nonostante la smentita definitiva data dal filmmaker qualche settimana fa, hanno avuto modo di esternare sui social la delusione per l’uccisione definitiva di questo sogno.

A margine dell’annuncio, gli stessi del Toro e Ron Perlman si sono fatti sentire, in modo visibilmente amareggiato, su Twitter, ma nelle ore scorse un altro attore apparso in Hellboy e Hellboy: The Golden Army, è intervenuto sulla piattaforma social con dei tweet decisamente più polemici. Parliamo di Jeffrey Tambor colui che ha vestito i panni di Tom Manning, il direttore del Bureau of Paranormal Research and Defense. L’attore, oltre a ritwittare svariate critiche dei fan verso il reboot, ha dapprima risposto sarcasticamente a Mignola facendo notare che lui “potrebbe non essere disponibile per il progetto a causa della lealtà verso Ron e Guillermo” per poi biasimare il fumettista per non aver minimamente citato e ringraziato del Toro e Perlman per l’egregio lavoro fatto col personaggio.

@artofmmignola Mike: I may be unvail–

nice on the loyalty to Ron and Guillermo, btw — Jeffrey Tambor (@jeffreytambor) 9 maggio 2017

@InsertJoke123 @artofmmignola Apparently…

Guillermo and Ron made that

Franchise. .. — Jeffrey Tambor (@jeffreytambor) 9 maggio 2017

getting lots of emails from higher ups

saying

Jeffrey please shhhhhh

and oh–also characterizing my friends– — Jeffrey Tambor (@jeffreytambor) 10 maggio 2017