È disponibile un’anteprima inedita del nuovo film d’ animazione in CG legato alla saga (animata) di

Il lungometraggio si intitola Resident Evil: Vendetta (Biohazard: Vendetta) ed è diretto da Takanori Tsujimoto, regista giapponese noto per aver lavorato a Patlabor: The Next Generation. Basato su una sceneggiatura originale scritta da Makoto Fukami, il film porterà nuovamente sul grande schermo personaggi amati come Chris Redfield, Rebecca Chambers e Leon Kennedy.

I precedenti film che compongono questa saga sono Biohazard 4D-Executer (2000), Resident Evil: Degeneration (2008) e Resident Evil: Damnation (2012).

Ecco il video: