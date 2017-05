Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Qualche giorno fa, in occasione delloper l’esattezza, la Tribe Tech , la ditta trevigiana specializzata in accessori tecnologici su licenza, ha commercializzato tre speciali Gift Box dedicate alla saga di

Ognuna di esse è incentrata su uno specifico personaggio del franchise e, chiaramente, i vari oggetti contenuti nella scatola riprendono l’estetica del character indicato all’esterno della medesima.

Le proposte disponibili sono tre: quella in tema BB-8, quella in tema R2-D2 e quella in tema Stormtrooper.

Il nostro Andrea Bedeschi ha ricevuto proprio quella dal sapore “imperiale” che possiamo andare a scoprire grazie all’Instagram Video e alle foto che trovate qua sotto (cliccatele per ammirarle a dimensione maggiore).

Questo il comunicato stampa ufficiale diffuso dall’azienda:

Treviso, aprile 2017 – Sono dedicate a BB-8, a R2-D2 e a Stormtrooper le GIFT BOX proposte da Tribe – azienda leader per design e distribuzione di chiavette USB e accessori tech su licenza – per festeggiare il “May the 4th”, la “giornata-simbolo” della saga di Star Wars nata dalla genialità dei fan che hanno scelto la data del 4 maggio per l’affinità con il celebre saluto Jedi “May the Force be with you”.

Le confezioni contengono, oltre alle ormai mitiche chiavette USB che hanno dettato il successo dell’azienda, alcuni accessori tech – cuffie, auricolari, car charger e cavetto USB Micro – graficamente interpretati secondo le linee stilistiche ispirate ai tre personaggi selezionati.

Le collezioni sono dedicate ad un pubblico vario, di ogni età e genere, con un unico comun denominatore: una grande passione per l’epopea firmata George Lucas!

Grazie a Tribe, i droidi BB-8 e R2-D2 e l’iconico Stormtrooper potranno accompagnare le giornate di tutti noi: al lavoro, in auto, per strada, in palestra, in casa, in giro con gli amici… Le Gift Box Star Wars – dall’elegante packaging nero con grafiche bianche e argento – rappresentano, inoltre, un’utile idea regalo per tutti gli amanti della tecnologia, del viaggio e della musica! Tutti gli accessori presenti nelle Gift Box sono acquistabili anche singolarmente presso i migliori rivenditori e sul sito www.tribe-tech.com

Gli articoli Tribe aderiscono ad eccellenti standard tecnici e funzionali e si contraddistinguono per la cura del dettaglio, la qualità dei materiali e la forte personalità stilistica. I prodotti Tribe sono, infatti, conformi alla normativa EN71 sulla sicurezza dei giocattoli e hanno ottenuto le certificazioni CE, ROHS e FCC.

Le nuove proposte Tribe sono in vendita sul sito www.tribe-tech.com.

INFORMAZIONI TECNICHE

GIFT BOX

Le gift box Tribe contengono: chiavetta USB, cuffie, auricolari, car charger e cavetto USB Micro.

Prezzo consigliato al pubblico: euro 99,99.

Chiavette USB

Disponibili nelle versioni da 8 GB e da 16 GB, USB 2.0 high speed.

Prezzo consigliato al pubblico: versione da 8 GB, euro 14,99; versione da 16 GB, uro 19,99.

Auricolari in-ear

Dotati di regolatore di volume e microfono incorporato, rivestiti da morbidi cuscinetti in silicone, disponibili in 3 diverse grandezze. Lunghezza cavo: 1,20 m. Compatibile con iOS e Android devices.

Prezzo consigliato al pubblico: euro 19,99.

Car charger

Alimentazione adatta per caricare batterie di smartphone, tablet e dispositivi dotati di cavo con presa USB. Forma compatta ed ergonomica

Prezzo consigliato al pubblico: euro 14,99.

Cavetti USB synch&charge

Adatti alla ricarica dei dispositivi, alla sincronizzazione e al trasferimento dati. Nella versione con connettore Micro USB sono compatibili con i dispositivi dotati di presa micro USB. Lunghezza cavo: 1,20 m. Dotato di cable horder.

Prezzo consigliato al pubblico: euro 12,99.

Cuffie

Padiglioni: possibilità di rotazione fino a 180° per assicurare la massima praticità e il minimo ingombro;

Auricolari: rivestimento con cuscinetti imbottiti che assicurano una resa sonora perfetta;

Archetto: in plastica, è flessibile, regolabile e dotato di un soffice cuscinetto interno.

Le cuffie Tribe sono dotate di microfono interno incorporato.

Prezzo consigliato al pubblico: euro 49,99.