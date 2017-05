“Candidate The Rock! Candidate The Rock! “Chi vuoi come commander in chief?”. Voglio il fottutissimo The Rock! Spaventerebbe tutti quelli che vogliono farci del male. Prova a pensare a quanto staremmo tranquilli se The Rock fosse il nostro Presidente. Non Vin Diesel. The Rock!”.

Questa la dichiarazione esternata da Michael Moore a Variety una decina di giorni fa che, curiosamente, finiva per ricollegarsi a quanto affermato da Dwayne Johnson a Michael Strahan di Good Morning America circa l’idea, del tutto più che concreta, di un suo possibile futuro politico (trovate maggiori dettagli in questo articolo).

In una nuova intervista rilasciata a GQ, la star ha toccato nuovamente la questione:

Penso sia una prospettiva realistica. Sento che ora mi trovo in una posizione in cui le mie parole hanno un certo peso e influenza ed è per questo che cercano i miei endorsement [tanto i democratici quanto i repubblicani lo hanno inutilmente rincorso durante le presidenziali dello scorso novembre, ndr.]. Ma ho anche un notevole quantitativo di rispetto per tutto il processo e credo che se condividessi pubblicamente la mia visione politica accadrebbero alcune cose – e queste sono tutte conversazioni che faccio con me stesso mentre mi alleno in palestra alle 4 di mattina – tipo che A) renderei infelici le persone qualunque sia il mio pensiero in materia. E, inoltre, potrei finire per influenzare l’opinione di qualcuno che è una cosa che non voglio fare.

Dwayne Johnson ha anche spiegato qual è la sua idea di cosa potrebbe significare essere Presidente, usando molta diplomazia nel dare un giudizio sull’operato di Donald Trump, ma affermando con chiarezza di non condividere il “ban agli immigrati”: